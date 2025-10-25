Смотреть онлайн Rahoveci 029 - КБ Приштина 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Косово — Чемпионат Косово по баскетболу. Суперлига: Rahoveci 029 — КБ Приштина, 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
22:21 11:20 17:16 18:19
Превью матча Rahoveci 029 — КБ Приштина
Команда Rahoveci 029 в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда КБ Приштина, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений.