26.10.2025
Смотреть онлайн Голден Игл Илли - Веллазними 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Косово — Чемпионат Косово по баскетболу. Суперлига: Голден Игл Илли — Веллазними, 3 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК, 3 тур
Чемпионат Косово по баскетболу. Суперлига
Завершен
25:12 15:27 20:24 24:19
25:12 15:27 20:24 24:19
84 : 82
26 октября 2025
Превью матча Голден Игл Илли — Веллазними
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
17
3-х очк. попадания
10
10
Реализовано штрафных
14
17
% реализации штрафных
51.9
70.8
Игры 3 тур
Комментарии к матчу