29.10.2025
Смотреть онлайн Эбраика Маккаби - Атлетико Пеньяроль 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Чемпионат Уругвая по баскетболу: Эбраика Маккаби — Атлетико Пеньяроль, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени и пройдет на арене Club Trouville.
МСК, 5 тур, Арена: Club Trouville
Чемпионат Уругвая по баскетболу
Завершен
21:26 27:16
48 : 42
29 октября 2025
Превью матча Эбраика Маккаби — Атлетико Пеньяроль
Статистика матча
2-х очк. попадания
12
13
3-х очк. попадания
4
4
Реализовано штрафных
12
4
% реализации штрафных
70.6
57.1
Кол-во реализованных бросков
28
21
Комментарии к матчу