Смотреть онлайн Эбраика Маккаби - Атлетико Пеньяроль 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Чемпионат Уругвая по баскетболу: Эбраика Маккаби — Атлетико Пеньяроль, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени и пройдет на арене Club Trouville.