30.10.2025
Смотреть онлайн Кордон - Велкоме 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Чемпионат Уругвая по баскетболу: Кордон — Велкоме, 5 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Julio Zito.
МСК, 5 тур, Арена: Estadio Julio Zito
Чемпионат Уругвая по баскетболу
Превью матча Кордон — Велкоме
Статистика матча
2-х очк. попадания
24
19
3-х очк. попадания
13
10
Реализовано штрафных
12
13
% реализации штрафных
46.2
81.2
Кол-во реализованных бросков
48
42
Комментарии к матчу