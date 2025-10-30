Смотреть онлайн Унион Атлетика - Агуада 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Чемпионат Уругвая по баскетболу: Унион Атлетика — Агуада, 5 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени .
20:18 26:19 30:30 31:25
Превью матча Унион Атлетика — Агуада
Команда Унион Атлетика в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Агуада, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения.