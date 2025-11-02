Смотреть онлайн Днепр - Rivne 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Украина — Чемпионат Украины по баскетболу. ФБУ Суперлига: Днепр — Rivne, 1 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на арене Спортивный комплекс Метеор.