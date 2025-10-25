Смотреть онлайн Rivne - Черкасские Мавпы 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Украина — Чемпионат Украины по баскетболу. ФБУ Суперлига: Rivne — Черкасские Мавпы, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
12:21 18:13 24:18 16:22
Превью матча Rivne — Черкасские Мавпы
Команда Rivne в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Черкасские Мавпы, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения.