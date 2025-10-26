Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Rivne - Харьковские Соколы 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УкраинаЧемпионат Украины по баскетболу. ФБУ Суперлига: RivneХарьковские Соколы, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Чемпионат Украины по баскетболу. ФБУ Суперлига
Rivne
Завершен
17:16 15:15 13:11 19:14
64 : 56
26 октября 2025
Харьковские Соколы
Превью матча Rivne — Харьковские Соколы

Команда Rivne в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Харьковские Соколы, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 1 поражение.

Игры 1 тур
02.11.2025
Днепр
90:91
Rivne
Завершен
01.11.2025
Запорожье
-:-
Rivne
Отменен
01.11.2025
Niko-Basket Mykolaiv
78:66
Университет Старый Луцк
Завершен
01.11.2025
Днепр
70:69
Киев Баскет
Завершен
01.11.2025
Кривбассбаскет
82:68
Говерла
Завершен
31.10.2025
Черкасские Мавпы
91:98
Харьковские Соколы
Завершен
31.10.2025
Niko-Basket Mykolaiv
67:85
Говерла
Завершен
31.10.2025
Кривбассбаскет
73:62
Университет Старый Луцк
Завершен
26.10.2025
Rivne
64:56
Харьковские Соколы
Завершен
26.10.2025
Кривбассбаскет
84:69
Niko-Basket Mykolaiv
Завершен
26.10.2025
Киев Баскет
79:78
Черкасские Мавпы
Завершен
25.10.2025
Rivne
70:74
Черкасские Мавпы
Завершен
25.10.2025
Киев Баскет
75:78
Харьковские Соколы
Завершен
25.10.2025
Университет Старый Луцк
79:85
Днепр
Завершен
24.10.2025
Говерла
69:80
Днепр
Завершен
24.10.2025
Университет Старый Луцк
65:93
Запорожье
Завершен
19.10.2025
Днепр
81:72
Кривбассбаскет
Завершен
19.10.2025
Черкасские Мавпы
75:69
Университет Старый Луцк
Завершен
19.10.2025
Запорожье
80:75
Niko-Basket Mykolaiv
Завершен
12.10.2025
Университет Старый Луцк
75:89
Rivne
Завершен
12.10.2025
Niko-Basket Mykolaiv
66:89
Харьковские Соколы
Завершен
12.10.2025
Говерла
79:87
Киев Баскет
Завершен
12.10.2025
Днепр
83:69
Запорожье
Завершен
12.10.2025
Кривбассбаскет
78:86
Черкасские Мавпы
Завершен
11.10.2025
Niko-Basket Mykolaiv
81:86
Черкасские Мавпы
Завершен
11.10.2025
Говерла
63:74
Rivne
Завершен
11.10.2025
Кривбассбаскет
66:71
Харьковские Соколы
Завершен
05.10.2025
Киев Баскет
89:75
Кривбассбаскет
Завершен
05.10.2025
Rivne
69:70
Niko-Basket Mykolaiv
Завершен
04.10.2025
Говерла
92:84
Университет Старый Луцк
Завершен
04.10.2025
Черкасские Мавпы
68:77
Запорожье
Завершен
04.10.2025
Харьковские Соколы
67:74
Днепр
Завершен
04.10.2025
Rivne
54:67
Кривбассбаскет
Завершен
03.10.2025
Черкасские Мавпы
62:72
Днепр
Завершен
03.10.2025
Харьковские Соколы
103:94
Запорожье
Завершен
Комментарии к матчу
