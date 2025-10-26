Смотреть онлайн Rivne - Харьковские Соколы 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Украина — Чемпионат Украины по баскетболу. ФБУ Суперлига: Rivne — Харьковские Соколы, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
17:16 15:15 13:11 19:14
Превью матча Rivne — Харьковские Соколы
Команда Rivne в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Харьковские Соколы, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 1 поражение.