Смотреть онлайн Club Jeunesse Sportif Batroun - Аль-Рияди 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ливан — Чемпионат Ливана по баскетболу. FLB: Club Jeunesse Sportif Batroun — Аль-Рияди, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .