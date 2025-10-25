Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Club Jeunesse Sportif Batroun - Аль-Рияди 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛиванЧемпионат Ливана по баскетболу. FLB: Club Jeunesse Sportif BatrounАль-Рияди, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Чемпионат Ливана по баскетболу. FLB
Club Jeunesse Sportif Batroun
Отменен
- : -
25 октября 2025
Аль-Рияди
Превью матча Club Jeunesse Sportif Batroun — Аль-Рияди

Игры 2 тур
26.10.2025
CS Maristes
80:87
Бейрут
Завершен
25.10.2025
Хупс
74:97
Саджесс
Завершен
25.10.2025
Club Jeunesse Sportif Batroun
-:-
Аль-Рияди
Отменен
23.10.2025
Nadim Souaid Academy
92:86
Club Tadamon Hrajel
Завершен
23.10.2025
Антраник
62:71
Хоминтмен
Завершен
22.10.2025
Central
72:73
Antonine
Отменен
Комментарии к матчу
