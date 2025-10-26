Смотреть онлайн CS Maristes - Бейрут 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ливан — Чемпионат Ливана по баскетболу. FLB: CS Maristes — Бейрут, 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:45 по московскому времени и пройдет на арене Club Mariste Champville.
20:26 23:28 18:19 19:14
Превью матча CS Maristes — Бейрут
Команда CS Maristes в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команда Бейрут, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения.