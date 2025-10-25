Смотреть онлайн Хупс - Саджесс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ливан — Чемпионат Ливана по баскетболу. FLB: Хупс — Саджесс, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на арене Michel El Murr Stadium.
Превью матча Хупс — Саджесс
Команда Хупс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча. Команда Саджесс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений.