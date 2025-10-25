Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Хупс - Саджесс 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛиванЧемпионат Ливана по баскетболу. FLB: ХупсСаджесс, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на арене Michel El Murr Stadium.

МСК, 2 тур, Арена: Michel El Murr Stadium
Чемпионат Ливана по баскетболу. FLB
Хупс
Завершен
15:27 20:20 22:27 17:23
74 : 97
25 октября 2025
Саджесс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Хупс — Саджесс

Команда Хупс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча. Команда Саджесс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений.

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
28
3-х очк. попадания
8
7
Реализовано штрафных
8
20
% реализации штрафных
50
60.6
Игры 2 тур
26.10.2025
CS Maristes
80:87
Бейрут
Завершен
25.10.2025
Хупс
74:97
Саджесс
Завершен
25.10.2025
Club Jeunesse Sportif Batroun
-:-
Аль-Рияди
Отменен
23.10.2025
Nadim Souaid Academy
92:86
Club Tadamon Hrajel
Завершен
23.10.2025
Антраник
62:71
Хоминтмен
Завершен
22.10.2025
Central
72:73
Antonine
Отменен
Комментарии к матчу
