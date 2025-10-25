Смотреть онлайн Clube dos Galitos (W) - Sanjoanense (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Насьонал - Женщины. Женщины: Clube dos Galitos (W) — Sanjoanense (W), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на арене Pavilhao do Clube dos Galitos.
27:15 12:23 17:18 26:16
Превью матча Clube dos Galitos (W) — Sanjoanense (W)
Команда Clube dos Galitos (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Sanjoanense (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 сентября 2025 на поле команды Sanjoanense (W), в том матче победу одержали хозяева.