Превью матча Clube dos Galitos (W) — Sanjoanense (W)

Команда Clube dos Galitos (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Sanjoanense (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 сентября 2025 на поле команды Sanjoanense (W), в том матче победу одержали хозяева.