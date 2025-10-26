Превью матча Uniao Sportiva (W) — Quinta Dos Lombos (W)

Команда Uniao Sportiva (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча. Команда Quinta Dos Lombos (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений.