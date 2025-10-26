Смотреть онлайн Uniao Sportiva (W) - Quinta Dos Lombos (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Насьонал - Женщины. Женщины: Uniao Sportiva (W) — Quinta Dos Lombos (W), 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на арене Pavilhao Sidonio Serpa.
20:21 21:20 16:21 18:22
Превью матча Uniao Sportiva (W) — Quinta Dos Lombos (W)
Команда Uniao Sportiva (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча. Команда Quinta Dos Lombos (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений.