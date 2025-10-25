25.10.2025
Смотреть онлайн Barcelos (W) - Coimbroes (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Насьонал - Женщины. Женщины: Barcelos (W) — Coimbroes (W), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на арене ESC SEC BARCELOS.
МСК, 4 тур, Арена: ESC SEC BARCELOS
Португалия. Насьонал - Женщины. Женщины
Завершен
11:12 26:17 21:14 10:22
68 : 65
25 октября 2025
Превью матча Barcelos (W) — Coimbroes (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
18
3-х очк. попадания
3
6
Реализовано штрафных
15
11
% реализации штрафных
78.9
68.8
Комментарии к матчу