25.10.2025

Смотреть онлайн Kirklareli Fen (W) - Урла Беледиеси Генчлик (жен) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Turkiye TKBL Women: Kirklareli Fen (W)Урла Беледиеси Генчлик (жен), 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

МСК, 6 тур
Turkiye TKBL Women
Kirklareli Fen (W)
Отложен
- : -
25 октября 2025
Урла Беледиеси Генчлик (жен)
Превью матча Kirklareli Fen (W) — Урла Беледиеси Генчлик (жен)

Команда Kirklareli Fen (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч.

Игры 6 тур
27.10.2025
Adana Nova (W)
76:74
Darica (W)
Завершен
26.10.2025
Mersin Genclerbirligi (W)
64:70
Istanbul Genclikspor (W)
Завершен
26.10.2025
Fenerbahce Gelisim (W)
48:67
Yalova Vip (W)
Завершен
25.10.2025
Kirklareli Fen (W)
-:-
Урла Беледиеси Генчлик (жен)
Отложен
Комментарии к матчу
