Смотреть онлайн Fenerbahce Gelisim (W) - Yalova Vip (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Turkiye TKBL Women: Fenerbahce Gelisim (W) — Yalova Vip (W), 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
8:30 7:12 12:17 21:8
Превью матча Fenerbahce Gelisim (W) — Yalova Vip (W)
Команда Fenerbahce Gelisim (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Yalova Vip (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.