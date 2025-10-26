Смотреть онлайн Mersin Genclerbirligi (W) - Istanbul Genclikspor (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Turkiye TKBL Women: Mersin Genclerbirligi (W) — Istanbul Genclikspor (W), 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
14:13 15:21 18:19 17:17
Превью матча Mersin Genclerbirligi (W) — Istanbul Genclikspor (W)
Команда Mersin Genclerbirligi (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Istanbul Genclikspor (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение.