26.10.2025
Смотреть онлайн Ахиллеас Каймакли - Эносис Паралимни 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кипр — Чемпионат Кипра по баскетболу. Дивизион A: Ахиллеас Каймакли — Эносис Паралимни, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на арене Palouriotissas Gymnasium.
МСК, 4 тур, Арена: Palouriotissas Gymnasium
Чемпионат Кипра по баскетболу. Дивизион A
Завершен
20:22 13:14 19:28 14:20
66 : 84
26 октября 2025
Превью матча Ахиллеас Каймакли — Эносис Паралимни
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
22
3-х очк. попадания
5
10
Реализовано штрафных
7
10
% реализации штрафных
50
76.9
Кол-во реализованных бросков
34
42
Комментарии к матчу