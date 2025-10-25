Смотреть онлайн Керавнос - Анортосис Фамагуста 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кипр — Чемпионат Кипра по баскетболу. Дивизион A: Керавнос — Анортосис Фамагуста, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на арене Costas Papaellinas Arena.
12:17 22:19 13:12 26:12
Превью матча Керавнос — Анортосис Фамагуста
Команда Керавнос в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 6 матчей. Команда Анортосис Фамагуста, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение.