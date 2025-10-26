26.10.2025
Смотреть онлайн Аполлон Лимасол - Digenis Akritas NBA 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кипр — Чемпионат Кипра по баскетболу. Дивизион A: Аполлон Лимасол — Digenis Akritas NBA, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на арене Apollon Arena.
МСК, 4 тур, Арена: Apollon Arena
Чемпионат Кипра по баскетболу. Дивизион A
Завершен
29:15 24:20 27:17 21:21
101 : 73
26 октября 2025
Превью матча Аполлон Лимасол — Digenis Akritas NBA
Статистика матча
2-х очк. попадания
25
18
3-х очк. попадания
11
6
Реализовано штрафных
18
19
% реализации штрафных
81.8
73.1
