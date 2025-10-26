Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Аполлон Лимасол - Digenis Akritas NBA 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КипрЧемпионат Кипра по баскетболу. Дивизион A: Аполлон ЛимасолDigenis Akritas NBA, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на арене Apollon Arena.

МСК, 4 тур, Арена: Apollon Arena
Чемпионат Кипра по баскетболу. Дивизион A
Аполлон Лимасол
Завершен
29:15 24:20 27:17 21:21
101 : 73
26 октября 2025
Digenis Akritas NBA
Превью матча Аполлон Лимасол — Digenis Akritas NBA

Статистика матча

2-х очк. попадания
25
18
3-х очк. попадания
11
6
Реализовано штрафных
18
19
% реализации штрафных
81.8
73.1
Игры 4 тур
26.10.2025
Ахиллеас Каймакли
66:84
Эносис Паралимни
Завершен
26.10.2025
Аполлон Лимасол
101:73
Digenis Akritas NBA
Завершен
25.10.2025
Керавнос
73:60
Анортосис Фамагуста
Завершен
24.10.2025
АЕЛ Лимасол
77:96
Апоэл
Завершен
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
