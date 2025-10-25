Смотреть онлайн Маниса Беледиие - Merkezefendi Denizli 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Turkiye BSL: Маниса Беледиие — Merkezefendi Denizli, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на арене Muradiye Spor Kompleksi.
23:24 20:21 20:16 25:18
Превью матча Маниса Беледиие — Merkezefendi Denizli
Команда Маниса Беледиие в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Merkezefendi Denizli, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 5 поражений.