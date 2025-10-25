Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Маниса Беледиие - Merkezefendi Denizli 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Turkiye BSL: Маниса БеледииеMerkezefendi Denizli, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на арене Muradiye Spor Kompleksi.

МСК, 5 тур, Арена: Muradiye Spor Kompleksi
Turkiye BSL
Маниса Беледиие
Завершен
23:24 20:21 20:16 25:18
88 : 79
25 октября 2025
Merkezefendi Denizli
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Маниса Беледиие — Merkezefendi Denizli

Команда Маниса Беледиие в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Merkezefendi Denizli, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 5 поражений.

Маниса Беледиие Маниса Беледиие
7
Турция
Yigit Onan
45
Бразилия
Maozinha Pereira
34
США
Jayce Johnson
2
США
Scoochie Smith
10
США
Judah Mintz
Merkezefendi Denizli Merkezefendi Denizli
4
США
кеннет Смит
10
Бельгия
Hans Vanwijn
46
Германия
Махир Агва
21
Франция
Malcolm Cazalon
31
США
Javontae Hawkins

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
17
3-х очк. попадания
8
10
Реализовано штрафных
33
15
% реализации штрафных
89.2
68.2
Кол-во реализованных бросков
56
42
Игры 5 тур
26.10.2025
Galatasaray
103:83
Пинар Каршияка
Завершен
26.10.2025
Сокар Петкимспор
90:86
Мерсин ББГСК
Завершен
26.10.2025
Трабзонспор
74:81
Анадолу Эфес
Завершен
26.10.2025
Фенербахче
92:84
Турк Телеком
Завершен
25.10.2025
Маниса Беледиие
88:79
Merkezefendi Denizli
Завершен
25.10.2025
Бахчешехир Коледжи
65:83
Эсенлер Эрокспор
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Эспаньол Эспаньол
Севилья Севилья
24 Ноября
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
24 Ноября
23:00
Сассуоло Сассуоло
Пиза Пиза
24 Ноября
22:45
PARIVISION PARIVISION
M80 M80
24 Ноября
23:00
B8 B8
The Huns The Huns
24 Ноября
23:00
B8 B8
The Huns Esports The Huns Esports
24 Ноября
23:00