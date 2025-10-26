Смотреть онлайн Galatasaray - Пинар Каршияка 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Turkiye BSL: Galatasaray — Пинар Каршияка, 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на арене Sinan Erdem Dome.
26:21 25:22 28:17 24:23
Превью матча Galatasaray — Пинар Каршияка
Команда Galatasaray в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 3 матча. Команда Пинар Каршияка, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения.