26.10.2025

Смотреть онлайн Сокар Петкимспор - Мерсин ББГСК 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Turkiye BSL: Сокар ПеткимспорМерсин ББГСК, 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на арене Enka Sport Hall.

МСК, 5 тур, Арена: Enka Sport Hall
Turkiye BSL
Сокар Петкимспор
Завершен
26:23 18:18 22:22 24:23
90 : 86
26 октября 2025
Мерсин ББГСК
Смотреть онлайн
Превью матча Сокар Петкимспор — Мерсин ББГСК

Команда Сокар Петкимспор в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Мерсин ББГСК, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 сентября 2025 на поле команды Сокар Петкимспор, в том матче победу одержали гостьи.

Сокар Петкимспор Сокар Петкимспор
15
Турция
Troy Selim Sav
20
США
Jehyve Floyd
8
США
Daniel Utomi
4
США
David Efianayi
23
Канада
Alexander Philip
Мерсин ББГСК Мерсин ББГСК
1
США
Джастин Коббс
7
США
Anthony Cowan
14
Австралия
Jack White
10
Турция
Efe Ergi Tirpanci
50
Гана
Benjamin Bentil

История последних встреч

Сокар Петкимспор
Сокар Петкимспор
Мерсин ББГСК
Сокар Петкимспор
1 победа
1 победа
50%
50%
18.09.2025
Сокар Петкимспор
Сокар Петкимспор
80:86
Мерсин ББГСК
Мерсин ББГСК
Обзор
05.09.2025
Мерсин ББГСК
Мерсин ББГСК
70:82
Сокар Петкимспор
Сокар Петкимспор
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
16
3-х очк. попадания
8
11
Реализовано штрафных
24
21
% реализации штрафных
77.4
75
Кол-во реализованных бросков
47
43
Игры 5 тур
26.10.2025
Galatasaray
103:83
Пинар Каршияка
Завершен
26.10.2025
Сокар Петкимспор
90:86
Мерсин ББГСК
Завершен
26.10.2025
Трабзонспор
74:81
Анадолу Эфес
Завершен
26.10.2025
Фенербахче
92:84
Турк Телеком
Завершен
25.10.2025
Маниса Беледиие
88:79
Merkezefendi Denizli
Завершен
25.10.2025
Бахчешехир Коледжи
65:83
Эсенлер Эрокспор
Завершен
Комментарии к матчу
