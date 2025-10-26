Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Turkiye BSL : Сокар Петкимспор — Мерсин ББГСК , 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на арене Enka Sport Hall .

Превью матча Сокар Петкимспор — Мерсин ББГСК

Команда Сокар Петкимспор в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Мерсин ББГСК, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 сентября 2025 на поле команды Сокар Петкимспор, в том матче победу одержали гостьи.