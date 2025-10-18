Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Сарагоса - Бреоган 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Liga ACB: СарагосаБреоган, 3 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на арене Principe Felipe Arena.

МСК, 3 тур, Арена: Principe Felipe Arena
Spain Liga ACB
Сарагоса
Завершен
19:16 24:27 24:23 17:22
84 : 88
18 октября 2025
Бреоган
Смотреть онлайн
Превью матча Сарагоса — Бреоган

Команда Сарагоса в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей. Команда Бреоган, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений.

Сарагоса Сарагоса
14
Черногория
Боян Дублевич
2
Канада
Trae Bell-Haynes
7
Испания
Miguel Gonzalez
4
Испания
Santiago Yusta
США
Девин Робинсон
Бреоган Бреоган
37
Сербия
Mihajlo Andric
1
США
Keandre Cook
47
Латвия
Arturs Kurucs
18
ДР Конго
Jordan Sakho
4
США
DeWayne Russell

Статистика матча

2-х очк. попадания
23
22
3-х очк. попадания
5
9
Реализовано штрафных
23
15
% реализации штрафных
69.7
68.2
Кол-во реализованных бросков
51
47
Игры 3 тур
19.10.2025
Уникаха Малага
77:83
Барселона
Завершен
19.10.2025
Гранада
80:83
Баскония
Завершен
19.10.2025
Реал Мадрид
90:80
Бургос
Завершен
18.10.2025
Сарагоса
84:88
Бреоган
Завершен
Комментарии к матчу
