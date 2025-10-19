19.10.2025
Смотреть онлайн Гранада - Баскония 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Liga ACB: Гранада — Баскония, 3 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене Palacio Municipal de Deportes.
МСК, 3 тур, Арена: Palacio Municipal de Deportes
Spain Liga ACB
Превью матча Гранада — Баскония
Статистика матча
2-х очк. попадания
18
22
3-х очк. попадания
7
10
Реализовано штрафных
23
9
% реализации штрафных
85.2
60
Кол-во реализованных бросков
48
41
