Превью матча Уникаха Малага — Барселона

Команда Уникаха Малага в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Барселона, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 08 июня 2025 на поле команды Уникаха Малага, в том матче победу одержали хозяева.