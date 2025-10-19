Смотреть онлайн Уникаха Малага - Барселона 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Liga ACB: Уникаха Малага — Барселона, 3 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena.
18:22 16:17 23:23 20:21
Превью матча Уникаха Малага — Барселона
Команда Уникаха Малага в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Барселона, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 08 июня 2025 на поле команды Уникаха Малага, в том матче победу одержали хозяева.