19.10.2025

Смотреть онлайн Уникаха Малага - Барселона 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Liga ACB: Уникаха МалагаБарселона, 3 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena.

МСК, 3 тур, Арена: Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena
Spain Liga ACB
Уникаха Малага
Завершен
18:22 16:17 23:23 20:21
77 : 83
19 октября 2025
Барселона
Превью матча Уникаха Малага — Барселона

Команда Уникаха Малага в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Барселона, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 08 июня 2025 на поле команды Уникаха Малага, в том матче победу одержали хозяева.

Уникаха Малага Уникаха Малага
2
Польша
Olek Balcerowski
55
США
Kendrick Perry
27
Доминиканская Республика
Chris Duarte
Доминиканская Республика
Tyson Perez
3
США
Джеймс Уэбб
Барселона Барселона
США
Kevin Punter
23
Грузия
Торнике Шенгелиа
21
США
William Clyburn
2
Аргентина
Juani Ignacio Marcos
41
Мали
Sayon Keita

История последних встреч

Уникаха Малага
Уникаха Малага
Барселона
Уникаха Малага
2 побед
1 победа
67%
33%
08.06.2025
Уникаха Малага
Уникаха Малага
97:95
Барселона
Барселона
Обзор
06.06.2025
Барселона
Барселона
59:81
Уникаха Малага
Уникаха Малага
Обзор
03.06.2025
Уникаха Малага
Уникаха Малага
97:101
Барселона
Барселона
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
23
18
3-х очк. попадания
5
7
Реализовано штрафных
16
26
% реализации штрафных
76.2
86.7
Кол-во реализованных бросков
44
48
Игры 3 тур
19.10.2025
Уникаха Малага
77:83
Барселона
Завершен
19.10.2025
Гранада
80:83
Баскония
Завершен
19.10.2025
Реал Мадрид
90:80
Бургос
Завершен
18.10.2025
Сарагоса
84:88
Бреоган
Завершен
Комментарии к матчу
