26.10.2025
Смотреть онлайн Wisla Krakow (W) - Enea Gorzow (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Польша. BLK - Женщины. Баскетбол: Wisla Krakow (W) — Enea Gorzow (W), 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене Hala TS Wisla.
МСК, 4 тур, Арена: Hala TS Wisla
Польша. BLK - Женщины. Баскетбол
Завершен
5:27 12:13 16:21 12:12
5:27 12:13 16:21 12:12
45 : 73
26 октября 2025
Превью матча Wisla Krakow (W) — Enea Gorzow (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
11
19
3-х очк. попадания
4
8
Реализовано штрафных
11
11
% реализации штрафных
52.4
73.3
Комментарии к матчу