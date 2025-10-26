Смотреть онлайн VBW Arka Gdynia (W) - AZS UMCS Lublin (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Польша. BLK - Женщины. Баскетбол: VBW Arka Gdynia (W) — AZS UMCS Lublin (W), 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Gdynia Sports Arena.
16:11 14:22 19:23 19:20
Превью матча VBW Arka Gdynia (W) — AZS UMCS Lublin (W)
Команда VBW Arka Gdynia (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда AZS UMCS Lublin (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения.