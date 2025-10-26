Превью матча VBW Arka Gdynia (W) — AZS UMCS Lublin (W)

Команда VBW Arka Gdynia (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда AZS UMCS Lublin (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения.