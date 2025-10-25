Смотреть онлайн Zaglebie Sosnowiec (W) - Contimax MOSiR Bochnia (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Польша. BLK - Женщины. Баскетбол: Zaglebie Sosnowiec (W) — Contimax MOSiR Bochnia (W), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене Hala Widowiskowo Sosnowiec.
22:12 25:17 28:27 21:7
Превью матча Zaglebie Sosnowiec (W) — Contimax MOSiR Bochnia (W)
Команда Zaglebie Sosnowiec (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей. Команда Contimax MOSiR Bochnia (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.