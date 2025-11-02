Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Хорсенс - Варлосе 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ДанияЧемпионат Дании по баскетболу: ХорсенсВарлосе, 1 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на арене Forum Horsens.

МСК, 1 тур, Арена: Forum Horsens
Чемпионат Дании по баскетболу
Хорсенс
Завершен
8:2
8 : 2
02 ноября 2025
Варлосе
Смотреть онлайн
Превью матча Хорсенс — Варлосе

Команда Хорсенс в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 0 матчей. Команда Варлосе, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Варлосе, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Хорсенс
Хорсенс
Варлосе
Хорсенс
1 победа
0 побед
100%
0%
26.10.2025
Варлосе
Варлосе
60:74
Хорсенс
Хорсенс
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
1
1
3-х очк. попадания
2
0
Реализовано штрафных
0
0
% реализации штрафных
0
0
Игры 1 тур
12.11.2025
Нествед
106:78
Свенборг Рэббитс
Завершен
06.11.2025
Варлосе
93:76
Копенгаген Вульфпэк
Завершен
06.11.2025
БК Амагер
90:110
Нествед
Завершен
06.11.2025
Свенборг Рэббитс
98:45
BK Vejen
Завершен
06.11.2025
Рандерс
89:76
Хорсенс
Завершен
02.11.2025
Хорсенс
8:2
Варлосе
Завершен
02.11.2025
Баккен Беарз
77:42
Holbæk-Stenhus
Завершен
01.11.2025
Копенгаген - Баскетбол
100:74
BK Vejen
Завершен
01.11.2025
Копенгаген Вульфпэк
72:94
Свенборг Рэббитс
Завершен
01.11.2025
БК Амагер
91:98
Рандерс
Завершен
30.10.2025
Рандерс
84:89
Свенборг Рэббитс
Отменен
30.10.2025
Хорсенс
95:67
Беарс Академи
Завершен
29.10.2025
Варлосе
87:83
Holbæk-Stenhus
Завершен
29.10.2025
Копенгаген - Баскетбол
91:106
Нествед
Отменен
28.10.2025
Копенгаген Вульфпэк
103:70
БК Амагер
Завершен
26.10.2025
Варлосе
60:74
Хорсенс
Завершен
24.10.2025
Баккен Беарз
110:105
Нествед
Завершен
23.10.2025
Holbæk-Stenhus
90:81
BK Vejen
Завершен
22.10.2025
Свенборг Рэббитс
94:85
Копенгаген - Баскетбол
Завершен
17.10.2025
БК Амагер
78:112
Копенгаген - Баскетбол
Завершен
17.10.2025
Хорсенс
76:72
Свенборг Рэббитс
Завершен
17.10.2025
Баккен Беарз
119:58
Беарс Академи
Завершен
16.10.2025
BK Vejen
32:36
Рандерс
Завершен
15.10.2025
Нествед
115:57
Варлосе
Завершен
12.10.2025
Беарс Академи
72:91
Варлосе
Завершен
10.10.2025
Копенгаген Вульфпэк
68:90
Хорсенс
Завершен
10.10.2025
Копенгаген - Баскетбол
99:75
Беарс Академи
Завершен
09.10.2025
Нествед
101:90
Рандерс
Отменен
09.10.2025
Варлосе
68:124
Свенборг Рэббитс
Завершен
07.10.2025
Беарс Академи
71:101
Баккен Беарз
Завершен
06.10.2025
Копенгаген Вульфпэк
92:89
Holbæk-Stenhus
Завершен
03.10.2025
Баккен Беарз
122:71
БК Амагер
Завершен
02.10.2025
Рандерс
102:76
Holbæk-Stenhus
Завершен
02.10.2025
Беарс Академи
55:94
Нествед
Завершен
01.10.2025
Свенборг Рэббитс
81:96
Баккен Беарз
Завершен
30.09.2025
Хорсенс
84:83
Копенгаген - Баскетбол
Завершен
28.09.2025
BK Vejen
73:118
Нествед
Завершен
27.09.2025
БК Амагер
89:106
Свенборг Рэббитс
Завершен
27.09.2025
Копенгаген Вульфпэк
75:94
Рандерс
Завершен
24.09.2025
Вейен81
-:-
Хорсенс
Отменен
23.09.2025
Holbæk-Stenhus
81:88
Варлосе
Отменен
23.09.2025
Копенгаген - Баскетбол
100:79
Копенгаген Вульфпэк
Отменен
