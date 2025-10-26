Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Варлосе - Хорсенс 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ДанияЧемпионат Дании по баскетболу: ВарлосеХорсенс, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на арене Sondersohallen.

МСК, 1 тур, Арена: Sondersohallen
Чемпионат Дании по баскетболу
Варлосе
Завершен
17:19 9:20 17:18 17:17
60 : 74
26 октября 2025
Хорсенс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Варлосе — Хорсенс

Команда Варлосе в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Хорсенс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 ноября 2025 на поле команды Хорсенс, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Варлосе
Варлосе
Хорсенс
Варлосе
0 побед
1 победа
0%
100%
02.11.2025
Хорсенс
Хорсенс
8:2
Варлосе
Варлосе
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
19
3-х очк. попадания
6
6
Реализовано штрафных
10
18
% реализации штрафных
55.6
60
Игры 1 тур
06.11.2025
Варлосе
93:76
Копенгаген Вульфпэк
Завершен
06.11.2025
БК Амагер
90:110
Нествед
Завершен
06.11.2025
Свенборг Рэббитс
98:45
BK Vejen
Завершен
06.11.2025
Рандерс
89:76
Хорсенс
Завершен
02.11.2025
Хорсенс
8:2
Варлосе
Завершен
02.11.2025
Баккен Беарз
77:42
Holbæk-Stenhus
Завершен
01.11.2025
Копенгаген - Баскетбол
100:74
BK Vejen
Завершен
01.11.2025
Копенгаген Вульфпэк
72:94
Свенборг Рэббитс
Завершен
01.11.2025
БК Амагер
91:98
Рандерс
Завершен
30.10.2025
Рандерс
84:89
Свенборг Рэббитс
Отменен
30.10.2025
Хорсенс
95:67
Беарс Академи
Завершен
29.10.2025
Варлосе
87:83
Holbæk-Stenhus
Завершен
29.10.2025
Копенгаген - Баскетбол
91:106
Нествед
Отменен
28.10.2025
Копенгаген Вульфпэк
103:70
БК Амагер
Завершен
26.10.2025
Варлосе
60:74
Хорсенс
Завершен
24.10.2025
Баккен Беарз
110:105
Нествед
Завершен
23.10.2025
Holbæk-Stenhus
90:81
BK Vejen
Завершен
22.10.2025
Свенборг Рэббитс
94:85
Копенгаген - Баскетбол
Завершен
17.10.2025
БК Амагер
78:112
Копенгаген - Баскетбол
Завершен
17.10.2025
Хорсенс
76:72
Свенборг Рэббитс
Завершен
17.10.2025
Баккен Беарз
119:58
Беарс Академи
Завершен
16.10.2025
BK Vejen
32:36
Рандерс
Завершен
15.10.2025
Нествед
115:57
Варлосе
Завершен
12.10.2025
Беарс Академи
72:91
Варлосе
Завершен
10.10.2025
Копенгаген Вульфпэк
68:90
Хорсенс
Завершен
10.10.2025
Копенгаген - Баскетбол
99:75
Беарс Академи
Завершен
09.10.2025
Нествед
101:90
Рандерс
Отменен
09.10.2025
Варлосе
68:124
Свенборг Рэббитс
Завершен
07.10.2025
Беарс Академи
71:101
Баккен Беарз
Завершен
06.10.2025
Копенгаген Вульфпэк
92:89
Holbæk-Stenhus
Завершен
03.10.2025
Баккен Беарз
122:71
БК Амагер
Завершен
02.10.2025
Рандерс
102:76
Holbæk-Stenhus
Завершен
02.10.2025
Беарс Академи
55:94
Нествед
Завершен
01.10.2025
Свенборг Рэббитс
81:96
Баккен Беарз
Завершен
30.09.2025
Хорсенс
84:83
Копенгаген - Баскетбол
Завершен
28.09.2025
BK Vejen
73:118
Нествед
Завершен
27.09.2025
БК Амагер
89:106
Свенборг Рэббитс
Завершен
27.09.2025
Копенгаген Вульфпэк
75:94
Рандерс
Завершен
24.09.2025
Вейен81
-:-
Хорсенс
Отменен
23.09.2025
Holbæk-Stenhus
81:88
Варлосе
Отменен
23.09.2025
Копенгаген - Баскетбол
100:79
Копенгаген Вульфпэк
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Авангард Авангард
СКА СКА
10 Ноября
16:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Лада Лада
10 Ноября
17:00
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
Чад Чад
Иран Иран
10 Ноября
16:00
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
ХК Тамбов ХК Тамбов
10 Ноября
17:30