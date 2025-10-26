Смотреть онлайн Варлосе - Хорсенс 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Дания — Чемпионат Дании по баскетболу: Варлосе — Хорсенс, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на арене Sondersohallen.
Превью матча Варлосе — Хорсенс
Команда Варлосе в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Хорсенс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 ноября 2025 на поле команды Хорсенс, в том матче победу одержали хозяева.