Смотреть онлайн Варлосе - Хорсенс 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Дания — Чемпионат Дании по баскетболу: Варлосе — Хорсенс, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на арене Sondersohallen.