Смотреть онлайн Варлосе - Holbæk-Stenhus 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Дания — Чемпионат Дании по баскетболу: Варлосе — Holbæk-Stenhus, 1 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене Sondersohallen.
24:23 22:20 27:25 14:15
Превью матча Варлосе — Holbæk-Stenhus
Команда Варлосе в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Holbæk-Stenhus, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения.