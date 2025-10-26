Смотреть онлайн Zabiny Brno (W) - SBS Ostrava (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia ZBL Women: Zabiny Brno (W) — SBS Ostrava (W), 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на арене Sport Hall Rosnicka.
11:20 16:16 23:19 20:18
Превью матча Zabiny Brno (W) — SBS Ostrava (W)
Команда Zabiny Brno (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда SBS Ostrava (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения.