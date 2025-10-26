Превью матча Zabiny Brno (W) — SBS Ostrava (W)

Команда Zabiny Brno (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда SBS Ostrava (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения.