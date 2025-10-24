Превью матча Slovanka MB (W) — ZVVZ USK Praha (W)

Команда Slovanka MB (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда ZVVZ USK Praha (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение.