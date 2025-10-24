Смотреть онлайн Slovanka MB (W) - ZVVZ USK Praha (W) 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia ZBL Women: Slovanka MB (W) — ZVVZ USK Praha (W), 6 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на арене SH Benesov.
16:31 9:30 15:29 14:24
Превью матча Slovanka MB (W) — ZVVZ USK Praha (W)
Команда Slovanka MB (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда ZVVZ USK Praha (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение.