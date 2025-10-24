Фрибет 15000₽

24.10.2025

Смотреть онлайн Slovanka MB (W) - ZVVZ USK Praha (W) 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia ZBL Women: Slovanka MB (W)ZVVZ USK Praha (W), 6 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на арене SH Benesov.

МСК, 6 тур, Арена: SH Benesov
Czechia ZBL Women
Slovanka MB (W)
Завершен
16:31 9:30 15:29 14:24
54 : 114
24 октября 2025
ZVVZ USK Praha (W)
Смотреть онлайн
Превью матча Slovanka MB (W) — ZVVZ USK Praha (W)

Команда Slovanka MB (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда ZVVZ USK Praha (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение.

Статистика матча

2-х очк. попадания
18
41
3-х очк. попадания
5
2
Реализовано штрафных
3
26
% реализации штрафных
25
81.2
Игры 6 тур
26.10.2025
Zabiny Brno (W)
70:73
SBS Ostrava (W)
Завершен
25.10.2025
KP Brno (W)
-:-
Kara Trutnov (W)
Отменен
24.10.2025
Slovanka MB (W)
54:114
ZVVZ USK Praha (W)
Завершен
Комментарии к матчу
