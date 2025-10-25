Смотреть онлайн KP Brno (W) - Kara Trutnov (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia ZBL Women: KP Brno (W) — Kara Trutnov (W), 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на арене Vodova Sports Hall.
Превью матча KP Brno (W) — Kara Trutnov (W)
Команда KP Brno (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча.