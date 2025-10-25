Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн KP Brno (W) - Kara Trutnov (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia ZBL Women: KP Brno (W)Kara Trutnov (W), 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на арене Vodova Sports Hall.

МСК, 6 тур, Арена: Vodova Sports Hall
Czechia ZBL Women
KP Brno (W)
Отменен
- : -
25 октября 2025
Kara Trutnov (W)
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча KP Brno (W) — Kara Trutnov (W)

Команда KP Brno (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча.

Игры 6 тур
26.10.2025
Zabiny Brno (W)
70:73
SBS Ostrava (W)
Завершен
25.10.2025
KP Brno (W)
-:-
Kara Trutnov (W)
Отменен
24.10.2025
Slovanka MB (W)
54:114
ZVVZ USK Praha (W)
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд
Ривер Плейт Ривер Плейт
16 Ноября
23:00
Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Клипперс
Бостон Сельтикс Бостон Сельтикс
16 Ноября
23:30
ВЕРВА Варшава ВЕРВА Варшава
Трефл Гданьск Трефл Гданьск
16 Ноября
22:00
Каламата Каламата
Олимпиакос Олимпиакос
16 Ноября
21:30