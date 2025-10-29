Смотреть онлайн Stjarnan (W) - Keflavik (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Исландия — Чемпионат Исландии по баскетболу. Женщины: Stjarnan (W) — Keflavik (W), 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на арене Asgardur.
20:17 25:17 13:22 20:17
Превью матча Stjarnan (W) — Keflavik (W)
Команда Stjarnan (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Keflavik (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.