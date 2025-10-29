Чемпионат Исландии по баскетболу. Женщины

Превью матча Njardvik (W) — Grindavik (W)

Команда Njardvik (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Grindavik (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.