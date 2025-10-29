Смотреть онлайн Njardvik (W) - Grindavik (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Исландия — Чемпионат Исландии по баскетболу. Женщины: Njardvik (W) — Grindavik (W), 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на арене Njardtaks gryfjan.
26:16 17:28 23:21 19:19
Превью матча Njardvik (W) — Grindavik (W)
Команда Njardvik (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Grindavik (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.