Чемпионат Исландии по баскетболу. Женщины

Превью матча Tindastoll (W) — KR Reykjavik (W)

Команда Tindastoll (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда KR Reykjavik (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.