17.07.2025
Смотреть онлайн Caimanes del Villavicencio - Paisas 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Caimanes del Villavicencio — Paisas, 1 тур . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Завершен
9:28 28:13 17:21 17:29
71 : 91
17 июля 2025
Превью матча Caimanes del Villavicencio — Paisas
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
19
3-х очк. попадания
9
10
Реализовано штрафных
10
23
% реализации штрафных
58.8
74.2
Комментарии к матчу