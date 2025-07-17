Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
17.07.2025

Смотреть онлайн Caimanes del Villavicencio - Paisas 17.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Caimanes del VillavicencioPaisas, 1 тур . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Caimanes del Villavicencio
Завершен
9:28 28:13 17:21 17:29
71 : 91
17 июля 2025
Paisas
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Caimanes del Villavicencio — Paisas

История последних встреч

Caimanes del Villavicencio
Caimanes del Villavicencio
Paisas
Caimanes del Villavicencio
0 побед
2 побед
0%
100%
12.10.2025
Paisas
Paisas
93:86
Caimanes del Villavicencio
Caimanes del Villavicencio
Обзор
11.10.2025
Paisas
Paisas
85:80
Caimanes del Villavicencio
Caimanes del Villavicencio
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
17
19
3-х очк. попадания
9
10
Реализовано штрафных
10
23
% реализации штрафных
58.8
74.2
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
ЦСКА ЦСКА
15 Января
16:30
Лада Лада
Салават Юлаев Салават Юлаев
15 Января
18:00
Северсталь Северсталь
Динамо Минск Динамо Минск
15 Января
19:30
Барыс Барыс
Нефтехимик Нефтехимик
15 Января
17:00
Верона Верона
Болонья Болонья
15 Января
20:30
Комо Комо
Милан Милан
15 Января
22:45
Звезда Москва Звезда Москва
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
15 Января
18:30
BC Dubai BC Dubai
Виртус Болонья Виртус Болонья
15 Января
19:00
Расинг Расинг
Барселона Барселона
15 Января
23:00
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
15 Января
17:30