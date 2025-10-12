Смотреть онлайн Paisas - Caimanes del Villavicencio 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Paisas — Caimanes del Villavicencio . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Ivan de Bedout.
20:26 21:30 24:11 28:19
Превью матча Paisas — Caimanes del Villavicencio
Команда Paisas в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Paisas, в том матче победу одержали хозяева.