Превью матча Paisas — Caimanes del Villavicencio

Команда Paisas в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Paisas, в том матче победу одержали хозяева.