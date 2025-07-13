13.07.2025
Смотреть онлайн Paisas - Caimanes del Villavicencio 13.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Paisas — Caimanes del Villavicencio, 1 тур . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Ivan de Bedout.
МСК, 1 тур, Арена: Coliseo Ivan de Bedout
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Завершен
26:21 25:20 27:21 26:33
104 : 95
13 июля 2025
Превью матча Paisas — Caimanes del Villavicencio
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
34
26
3-х очк. попадания
6
8
Реализовано штрафных
18
16
% реализации штрафных
78.3
76.2
Комментарии к матчу