Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Сокол Писек - Дечин 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia NBL: Сокол ПисекДечин, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Jednota Sokol Pisek.

МСК, 8 тур, Арена: Jednota Sokol Pisek
Czechia NBL
Сокол Писек
Завершен
23:28 18:20 23:8 24:19
88 : 75
29 октября 2025
Дечин
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Сокол Писек — Дечин

Команда Сокол Писек в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Дечин, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения.

Статистика матча

2-х очк. попадания
25
16
3-х очк. попадания
8
9
Реализовано штрафных
15
16
% реализации штрафных
62.5
66.7
Игры 8 тур
30.10.2025
БК Оломоуц
65:87
ЭРА Нимбурк
Завершен
29.10.2025
GAPA Hradec Kralove
-:-
Брно
29.10.2025
Сокол Писек
88:75
Дечин
Завершен
29.10.2025
Острава
100:87
Пардубице
Завершен
29.10.2025
БК Опава
93:70
Славия Прага
Завершен
29.10.2025
Прага
86:92
СЛУНЕТА
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Даллас Даллас
Нэшвилл Нэшвилл
8 Ноября
23:30
Санта-Клара Санта-Клара
Спортинг Спортинг
8 Ноября
23:30
NRG NRG
Outfit 49 Outfit 49
8 Ноября
23:45