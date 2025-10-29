29.10.2025
Смотреть онлайн Прага - СЛУНЕТА 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia NBL: Прага — СЛУНЕТА, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Folimanka.
МСК, 8 тур, Арена: Folimanka
Czechia NBL
Превью матча Прага — СЛУНЕТА
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
15
3-х очк. попадания
10
10
Реализовано штрафных
16
32
% реализации штрафных
66.7
76.2
Комментарии к матчу