29.10.2025

Смотреть онлайн Острава - Пардубице 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia NBL: ОстраваПардубице, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Bonver Arena.

МСК, 8 тур, Арена: Bonver Arena
Czechia NBL
Острава
Завершен
22:24 20:26 26:20 32:17
100 : 87
29 октября 2025
Пардубице
Превью матча Острава — Пардубице

Статистика матча

2-х очк. попадания
26
20
3-х очк. попадания
9
6
Реализовано штрафных
22
27
% реализации штрафных
88
75
Игры 8 тур
30.10.2025
БК Оломоуц
65:87
ЭРА Нимбурк
Завершен
29.10.2025
GAPA Hradec Kralove
-:-
Брно
29.10.2025
Сокол Писек
88:75
Дечин
Завершен
29.10.2025
Острава
100:87
Пардубице
Завершен
29.10.2025
БК Опава
93:70
Славия Прага
Завершен
29.10.2025
Прага
86:92
СЛУНЕТА
Завершен
