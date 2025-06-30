30.06.2025
Смотреть онлайн Метрос де Сантьяго - Titanes Del Distrito Nacional 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская Республика — Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB: Метрос де Сантьяго — Titanes Del Distrito Nacional, 3 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Gran Arena del Cibao.
МСК, 3 тур, Арена: Gran Arena del Cibao
Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB
Завершен
25:33 19:22 34:24 13:31
25:33 19:22 34:24 13:31
91 : 110
30 июня 2025
Превью матча Метрос де Сантьяго — Titanes Del Distrito Nacional
История последних встреч
Метрос де Сантьяго
Titanes Del Distrito Nacional
1 победа
4 побед
20%
80%
07.08.2025
Titanes Del Distrito Nacional
76:64
Метрос де Сантьяго
04.08.2025
Метрос де Сантьяго
81:88
Titanes Del Distrito Nacional
02.08.2025
Titanes Del Distrito Nacional
89:70
Метрос де Сантьяго
31.07.2025
Метрос де Сантьяго
79:82
Titanes Del Distrito Nacional
12.07.2025
Titanes Del Distrito Nacional
78:87
Метрос де Сантьяго
Статистика матча
2-х очк. попадания
25
26
3-х очк. попадания
8
14
Реализовано штрафных
17
16
% реализации штрафных
81
84.2
Кол-во реализованных бросков
50
56
Игры 3 тур
Комментарии к матчу