Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.06.2025

Смотреть онлайн Метрос де Сантьяго - Titanes Del Distrito Nacional 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская РеспубликаЧемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB: Метрос де СантьягоTitanes Del Distrito Nacional, 3 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Gran Arena del Cibao.

МСК, 3 тур, Арена: Gran Arena del Cibao
Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB
Метрос де Сантьяго
Завершен
25:33 19:22 34:24 13:31
91 : 110
30 июня 2025
Titanes Del Distrito Nacional
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Метрос де Сантьяго — Titanes Del Distrito Nacional

История последних встреч

Метрос де Сантьяго
Метрос де Сантьяго
Titanes Del Distrito Nacional
Метрос де Сантьяго
1 победа
4 побед
20%
80%
07.08.2025
Titanes Del Distrito Nacional
Titanes Del Distrito Nacional
76:64
Метрос де Сантьяго
Метрос де Сантьяго
Обзор
04.08.2025
Метрос де Сантьяго
Метрос де Сантьяго
81:88
Titanes Del Distrito Nacional
Titanes Del Distrito Nacional
Обзор
02.08.2025
Titanes Del Distrito Nacional
Titanes Del Distrito Nacional
89:70
Метрос де Сантьяго
Метрос де Сантьяго
Обзор
31.07.2025
Метрос де Сантьяго
Метрос де Сантьяго
79:82
Titanes Del Distrito Nacional
Titanes Del Distrito Nacional
Обзор
12.07.2025
Titanes Del Distrito Nacional
Titanes Del Distrito Nacional
78:87
Метрос де Сантьяго
Метрос де Сантьяго
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
25
26
3-х очк. попадания
8
14
Реализовано штрафных
17
16
% реализации штрафных
81
84.2
Кол-во реализованных бросков
50
56
Игры 3 тур
30.06.2025
Метрос де Сантьяго
91:110
Titanes Del Distrito Nacional
Завершен
30.06.2025
Леонес Де Санто Доминго
96:92
Маринерос де Пуэрто Плата
Завершен
30.06.2025
Канерос Дель Эсте
70:90
Индиос де Сан-Франциско
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Аталанта Аталанта
Интер Милан Интер Милан
28 Декабря
22:45
Болонья Болонья
Сассуоло Сассуоло
28 Декабря
20:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Тоттенхэм Тоттенхэм
28 Декабря
19:30
Аугсберг Пантер Аугсберг Пантер
Адлер Мангейм Адлер Мангейм
28 Декабря
21:00
Тайгерз Тайгерз
Изерлон Рустерс Изерлон Рустерс
28 Декабря
18:30
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
Лёвен Лёвен
28 Декабря
18:30
Кёльнер Кёльнер
Швеннингер Швеннингер
28 Декабря
18:30
ЕРК Ингольштадт ЕРК Ингольштадт
Гризлиз Вольфсбург Гризлиз Вольфсбург
28 Декабря
18:30
Брюнес ИФ Брюнес ИФ
Örebro HK Örebro HK
28 Декабря
20:00
Лулео ХК Лулео ХК
Тимре Тимре
28 Декабря
20:00