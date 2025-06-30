30.06.2025
Смотреть онлайн Канерос Дель Эсте - Индиос де Сан-Франциско 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская Республика — Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB: Канерос Дель Эсте — Индиос де Сан-Франциско, 3 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на арене Polideportivo Eleoncio Mercedes.
МСК, 3 тур, Арена: Polideportivo Eleoncio Mercedes
Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB
Завершен
17:24 16:24 20:17 17:25
70 : 90
30 июня 2025
Превью матча Канерос Дель Эсте — Индиос де Сан-Франциско
История последних встреч
Канерос Дель Эсте
Индиос де Сан-Франциско
0 побед
1 победа
0%
100%
12.07.2025
Индиос де Сан-Франциско
111:88
Канерос Дель Эсте
Статистика матча
2-х очк. попадания
25
21
3-х очк. попадания
4
11
Реализовано штрафных
6
15
% реализации штрафных
27.3
60
Кол-во реализованных бросков
36
47
Игры 3 тур
