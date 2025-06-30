Фрибет 15000₽
30.06.2025

Смотреть онлайн Канерос Дель Эсте - Индиос де Сан-Франциско 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская РеспубликаЧемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB: Канерос Дель ЭстеИндиос де Сан-Франциско, 3 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на арене Polideportivo Eleoncio Mercedes.

МСК, 3 тур, Арена: Polideportivo Eleoncio Mercedes
Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB
Канерос Дель Эсте
Завершен
17:24 16:24 20:17 17:25
70 : 90
30 июня 2025
Индиос де Сан-Франциско
Смотреть онлайн
Превью матча Канерос Дель Эсте — Индиос де Сан-Франциско

История последних встреч

Канерос Дель Эсте
Канерос Дель Эсте
Индиос де Сан-Франциско
Канерос Дель Эсте
0 побед
1 победа
0%
100%
12.07.2025
Индиос де Сан-Франциско
Индиос де Сан-Франциско
111:88
Канерос Дель Эсте
Канерос Дель Эсте
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
25
21
3-х очк. попадания
4
11
Реализовано штрафных
6
15
% реализации штрафных
27.3
60
Кол-во реализованных бросков
36
47
Игры 3 тур
30.06.2025
Метрос де Сантьяго
91:110
Titanes Del Distrito Nacional
Завершен
30.06.2025
Леонес Де Санто Доминго
96:92
Маринерос де Пуэрто Плата
Завершен
30.06.2025
Канерос Дель Эсте
70:90
Индиос де Сан-Франциско
Завершен
Комментарии к матчу
