Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.06.2025

Смотреть онлайн Леонес Де Санто Доминго - Маринерос де Пуэрто Плата 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская РеспубликаЧемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB: Леонес Де Санто ДомингоМаринерос де Пуэрто Плата, 3 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на арене Centro Olimpico Juan Pablo Duarte.

МСК, 3 тур, Арена: Centro Olimpico Juan Pablo Duarte
Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB
Леонес Де Санто Доминго
Завершен
28:29 24:17 17:20 27:26
96 : 92
30 июня 2025
Маринерос де Пуэрто Плата
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Леонес Де Санто Доминго — Маринерос де Пуэрто Плата

История последних встреч

Леонес Де Санто Доминго
Леонес Де Санто Доминго
Маринерос де Пуэрто Плата
Леонес Де Санто Доминго
0 побед
1 победа
0%
100%
12.07.2025
Маринерос де Пуэрто Плата
Маринерос де Пуэрто Плата
100:78
Леонес Де Санто Доминго
Леонес Де Санто Доминго
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
28
3-х очк. попадания
13
8
Реализовано штрафных
13
12
% реализации штрафных
81.2
57.1
Кол-во реализованных бросков
48
48
Игры 3 тур
30.06.2025
Метрос де Сантьяго
91:110
Titanes Del Distrito Nacional
Завершен
30.06.2025
Леонес Де Санто Доминго
96:92
Маринерос де Пуэрто Плата
Завершен
30.06.2025
Канерос Дель Эсте
70:90
Индиос де Сан-Франциско
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Спартак Спартак
28 Декабря
17:00
ХК Сочи ХК Сочи
СКА СКА
28 Декабря
17:00
Динамо Минск Динамо Минск
Динамо Москва Динамо Москва
28 Декабря
17:10
Аталанта Аталанта
Интер Милан Интер Милан
28 Декабря
22:45
Кремонезе Кремонезе
Наполи Наполи
28 Декабря
17:00
Болонья Болонья
Сассуоло Сассуоло
28 Декабря
20:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Буран Воронеж Буран Воронеж
28 Декабря
17:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Тоттенхэм Тоттенхэм
28 Декабря
19:30
Сандерленд Сандерленд
Лидс Лидс
28 Декабря
17:00
Аугсберг Пантер Аугсберг Пантер
Адлер Мангейм Адлер Мангейм
28 Декабря
21:00