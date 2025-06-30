30.06.2025
Смотреть онлайн Леонес Де Санто Доминго - Маринерос де Пуэрто Плата 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская Республика — Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB: Леонес Де Санто Доминго — Маринерос де Пуэрто Плата, 3 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на арене Centro Olimpico Juan Pablo Duarte.
МСК, 3 тур, Арена: Centro Olimpico Juan Pablo Duarte
Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB
Завершен
28:29 24:17 17:20 27:26
96 : 92
30 июня 2025
Превью матча Леонес Де Санто Доминго — Маринерос де Пуэрто Плата
История последних встреч
Леонес Де Санто Доминго
Маринерос де Пуэрто Плата
0 побед
1 победа
0%
100%
12.07.2025
Маринерос де Пуэрто Плата
100:78
Леонес Де Санто Доминго
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
28
3-х очк. попадания
13
8
Реализовано штрафных
13
12
% реализации штрафных
81.2
57.1
Кол-во реализованных бросков
48
48
