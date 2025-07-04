Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Liga de Ascenso : Лагомар — Ларре Борхес , 11 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени .

Превью матча Лагомар — Ларре Борхес

Команда Лагомар в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 22 августа 2025 на поле команды Лагомар, в том матче победу одержали хозяева.