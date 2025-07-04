Фрибет 15000₽
04.07.2025

Смотреть онлайн Лагомар - Ларре Борхес 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайUruguay Liga de Ascenso: ЛагомарЛарре Борхес, 11 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени .

МСК, 11 тур
Uruguay Liga de Ascenso
Лагомар
Завершен
19:17 16:9 22:22 20:16
77 : 64
04 июля 2025
Ларре Борхес
Смотреть онлайн
Превью матча Лагомар — Ларре Борхес

Команда Лагомар в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 22 августа 2025 на поле команды Лагомар, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Лагомар
Лагомар
Ларре Борхес
Лагомар
1 победа
2 побед
33%
67%
22.08.2025
Лагомар
Лагомар
93:74
Ларре Борхес
Ларре Борхес
Обзор
19.08.2025
Ларре Борхес
Ларре Борхес
90:78
Лагомар
Лагомар
Обзор
22.07.2025
Ларре Борхес
Ларре Борхес
86:82
Лагомар
Лагомар
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
21
3-х очк. попадания
9
4
Реализовано штрафных
10
10
% реализации штрафных
71.4
58.8
Кол-во реализованных бросков
39
35
Игры 11 тур
04.07.2025
Лагомар
77:64
Ларре Борхес
Завершен
04.07.2025
Ларранага
92:84
Монтевидео
Завершен
04.07.2025
Атлетико Олимпия
86:67
Штокольмо
Завершен
