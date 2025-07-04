Фрибет 15000₽
04.07.2025

Смотреть онлайн Атлетико Олимпия - Штокольмо 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайUruguay Liga de Ascenso: Атлетико ОлимпияШтокольмо, 11 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени и пройдет на арене Estadio La Cupula.

МСК, 11 тур, Арена: Estadio La Cupula
Uruguay Liga de Ascenso
Атлетико Олимпия
Завершен
19:20 20:15 21:19 26:13
86 : 67
04 июля 2025
Штокольмо
Смотреть онлайн
Превью матча Атлетико Олимпия — Штокольмо

Команда Атлетико Олимпия в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
16
3-х очк. попадания
9
10
Реализовано штрафных
15
5
% реализации штрафных
83.3
100
Кол-во реализованных бросков
46
31
Игры 11 тур
04.07.2025
Лагомар
77:64
Ларре Борхес
Завершен
04.07.2025
Ларранага
92:84
Монтевидео
Завершен
04.07.2025
Атлетико Олимпия
86:67
Штокольмо
Завершен
