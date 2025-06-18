Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика CIBACOPA : Angeles CD Mexico — Зонкис де Тихуана . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 05:15 по московскому времени .

Превью матча Angeles CD Mexico — Зонкис де Тихуана

Команда Angeles CD Mexico в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 июня 2025 на поле команды Angeles CD Mexico, в том матче победу одержали хозяева.