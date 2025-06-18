Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.06.2025

Смотреть онлайн Angeles CD Mexico - Зонкис де Тихуана 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика CIBACOPA: Angeles CD MexicoЗонкис де Тихуана . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 05:15 по московскому времени .

МСК
Мексика CIBACOPA
Angeles CD Mexico
Завершен
31:24 15:20 15:28 21:25
82 : 97
18 июня 2025
Зонкис де Тихуана
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Angeles CD Mexico — Зонкис де Тихуана

Команда Angeles CD Mexico в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 июня 2025 на поле команды Angeles CD Mexico, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Angeles CD Mexico
Angeles CD Mexico
Зонкис де Тихуана
Angeles CD Mexico
1 победа
0 побед
100%
0%
17.06.2025
Angeles CD Mexico
Angeles CD Mexico
78:71
Зонкис де Тихуана
Зонкис де Тихуана
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
25
3-х очк. попадания
10
11
Реализовано штрафных
8
11
% реализации штрафных
50
84.6
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Кардифф Кардифф
Челси Челси
16 Декабря
23:00
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
16 Декабря
22:45
Гвадалахара Гвадалахара
Барселона Барселона
16 Декабря
23:00
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
Црвена Звезда Црвена Звезда
16 Декабря
22:05
Эйбар Эйбар
Эльче Эльче
16 Декабря
21:00
Хихон Хихон
Валенсия Валенсия
16 Декабря
23:00
Милан Милан
Реал Мадрид Реал Мадрид
16 Декабря
22:30
Депортиво Ла Корунья Депортиво Ла Корунья
Майорка Майорка
16 Декабря
21:00
Олимпиакос Олимпиакос
Валенсия Валенсия
16 Декабря
22:15
Париж Париж
Барселона Барселона
16 Декабря
23:00